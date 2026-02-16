Bianca Belair operata salta WrestleMania 42

Bianca Belair si è sottoposta a un intervento chirurgico a causa di un infortunio subito durante un match, e questa operazione la impedirà di partecipare a WrestleMania 42. La campionessa di SmackDown, infatti, ha accusato problemi ai legamenti della spalla dopo un colpo violento e ora deve recuperare completamente. La sua assenza sarà evidente nel grande evento di wrestling, che si terrà tra poche settimane.

La situazione di Bianca Belair tiene banco nel panorama WWE. Nella giornata odierna, la campionessa di SmackDown si sottoporrà a un intervento chirurgico delicato per risolvere un problema al dito che persiste da quasi un anno, maturato durante la sua partecipazione a WrestleMania 41. L'infortunio è emerso durante un durissimo confronto a quattro tra Belair, Rhea Ripley e Iyo Sky, con in palio il Women's World Championship. Nel corso di una fase concitata sulla terza corda, la mano dell'atleta è stata schiacciata, un impatto inizialmente sottovalutato ma che ha compromesso l'integrità fisica. Le analisi successive hanno evidenziato una lesione articolare significativa legata all'articolazione della nocca e una frattura che coinvolge tre punti differenti del dito.