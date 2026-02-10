Bianca Belair a WrestleMania 42 | anticipazioni e aggiornamenti

Dopo quasi un anno di stop, Bianca Belair si prepara a tornare sul ring a WrestleMania 42. L’atleta ha passato mesi a recuperare dall’infortunio al dito subito durante un match con Rhea Ripley e Iyo Sky. Ora, sembra pronta a riprendere la sua corsa nel mondo della WWE.

Da circa dieci mesi Bianca Belair non è tornata sul ring. L'infortunio al dito, maturato durante l'incontro con Rhea Ripley e Iyo Sky, ha richiesto un recupero più lungo del previsto, costringendo la WWE a posticipare il rientro. Con WrestleMania 42 all'orizzonte, cresce l'interesse dei tifosi sull'eventuale ritorno della campionessa e sulle modalità della sua possibile partecipazione. fonti interne alla WWE hanno indicato una presenza prevista della campionessa a WrestleMania 42. non è chiaro se l'intervento coinvolgerà un match o una semplice apparizione, e l'azienda avrebbe scelto di mantenere riservatezza sui dettagli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

