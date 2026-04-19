WrestleMania 42 | Becky Lynch batte AJ Lee con l’inganno e torna campionessa

Durante la prima serata di WrestleMania 42, Becky Lynch ha affrontato AJ Lee in un match per il WWE Women’s Intercontinental Championship. La sfida si è conclusa con la vittoria di Lynch, che ha utilizzato metodi ingannevoli per prevalere sull’avversaria. Con questa vittoria, Lynch ha riconquistato il titolo di campionessa.

WWE: il quarto match della Notte 1 di WrestleMania 42 ha visto Becky Lynch sconfiggere la campionessa AJ Lee per conquistare il WWE Women’s Intercontinental Championship. La Man ha chiuso i conti con la Manhandle Slam, ma il finale è arrivato al termine di una sequenza controversa che ha visto l’arbitro Jessika Carr usata come scudo umano e la protezione del paletto d’angolo tolta di nascosto. Per AJ Lee si trattava del primo match a WrestleMania dopo undici anni, oltre che della prima difesa del Women’s Intercontinental Championship mai messa in palio sul palco della manifestazione. L’entrata di Becky Lynch è stata accompagnata dal vivo dai Wonder Years, che hanno eseguito il tema della Man; il frontman della band è arrivato al microfono con qualche istante di ritardo rispetto all’inizio dello stacco vocale.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WrestleMania 42: Becky Lynch batte AJ Lee con l’inganno e torna campionessa Notizie correlate Leggi anche: ELIMINATION CHAMBER: AJ Lee batte Becky Lynch e torna campionessa dopo 11 anni AJ Lee trionfa su Becky Lynch e diventa campionessa all'Elimination Chamber 2026Il secondo incontro della serata ha opposto due tra le figure più rappresentative della divisione femminile in una prova valida per il Women's... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: WrestleMania 42 – I nostri pronostici; WrestleMania 42, stanotte la prima serata dello show; WWE, WrestleMania 42: Becky riconquista il titolo IC; Becky Lynch batte AJ Lee a WrestleMania 42 e conquista il Women's Intercontinental Title. WWE: Quote esplosive a poche ore da WrestleMania 42, ecco chi è dato per vincenteSono state rese note le quote finali per la prima notte di WrestleMania 42 tramite BetOnline.ag, e diversi match presentano ora favoriti nettissimi a poche ore dall’inizio dello show a Las Vegas. Con ... zonawrestling.net WWE WrestleMania 42 Results: Becky Lynch Beats AJ Lee As Feud With Jessika Carr Heats UpBecky Lynch beat AJ Lee to win her second women’s WWE Intercontinental Championship. Throughout the match, Becky Lynch antagonized referee Jessika Carr, whom she’s been feuding with for months. malaysia.news.yahoo.com CI SIAMO RAGAZZI!!! OGGI E' IL GRANDE GIORNO!!! WRESTLEMANIA SATURDAY! Match valido per il titolo di campionessa intercontinentale. Becky Lynch proverà a riconquistare la cintura che AJ Lee le ha strappato ad Elimination Chamber Ce la farà o no facebook