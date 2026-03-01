AJ Lee trionfa su Becky Lynch e diventa campionessa all' Elimination Chamber 2026

Durante l'Elimination Chamber 2026, AJ Lee ha vinto contro Becky Lynch, conquistando il titolo di campionessa. Nel secondo match della serata, le due atlete, tra le più note della divisione femminile, si sono sfidate per il titolo Women's Intercontinental. La sfida è durata diversi minuti e si è conclusa con la vittoria di AJ Lee.

Il secondo incontro della serata ha opposto due tra le figure più rappresentative della divisione femminile in una prova valida per il Women's Intercontinental Championship. L’evento ha proposto un confronto di alto livello, caratterizzato da un equilibrio tecnico e da una tensione costante che ha tenuto alta l’attenzione del pubblico. La contesa ha visto due atlete capaci di rispondersi colpo su colpo, mantenendo un ritmo serrato e sfoderando manovre precise. Entrambe hanno mostrato una padronanza tecnica significativa, con scambi rapidi e fasi di resistenza affrontate senza cedere terreno. L’azione ha messo in risalto la profonda competenza atletica delle protagoniste, capaci di mantenere alto il livello fino al finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - AJ Lee trionfa su Becky Lynch e diventa campionessa all'Elimination Chamber 2026 Becky Lynch sfida AJ Lee in un epico scontro all'Elimination ChamberLa rivalità tra Becky Lynch e AJ Lee riemerge con una carica decisiva, puntando sull’imminente Elimination Chamber. Becky Lynch minaccia AJ Lee di "rovinarle la vita" a Elimination ChamberUna rivalità dall’impatto crescente che già promette fuoco allo spettacolo di fine febbraio, con un duello tra Becky Lynch e AJ Lee annunciato come...