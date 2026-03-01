ELIMINATION CHAMBER | AJ Lee batte Becky Lynch e torna campionessa dopo 11 anni

Durante l'evento Elimination Chamber a Chicago, AJ Lee ha affrontato Becky Lynch e l’ha sconfitta per sottomissione utilizzando la mossa Black Widow. Con questa vittoria, AJ Lee è tornata a essere campionessa WWE Women’s Intercontinental, un titolo che non deteneva da undici anni. La sfida si è conclusa con la conquista del titolo da parte dell’atleta.

AJ Lee è la nuova WWE Women’s Intercontinental Champion. Ad Elimination Chamber di Chicago, la Lee ha sconfitto Becky Lynch per sottomissione con la Black Widow, conquistando il suo primo titolo in undici anni. Il match è iniziato con Lynch in pieno controllo, dominante sia sul piano fisico che nell’atteggiamento, provocando la Lee e attirandosi i fischi del pubblico di Chicago. Dopo una Bexploder e una serie di colpi, la campionessa sembrava in totale comando. La Lee però ha reagito con una combinazione di clothesline, un tornado DDT e una Shining Wizard che hanno ribaltato l’inerzia. Da quel momento il match è degenerato. Becky Lynch ha rimosso la protezione del turnbuckle mentre l’arbitro Jessika Carr controllava le condizioni della Lee. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

