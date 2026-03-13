Wizz Air annuncia l'apertura di otto rotte da Torino, con un’offerta complessiva di oltre un milione di posti per il 2026. La compagnia aerea incrementa così la presenza in città, puntando a rafforzare i collegamenti nazionali e internazionali. La pianificazione di questa crescita prevede l’introduzione di nuovi voli e frequenze, con l’obiettivo di ampliare l’offerta per i passeggeri.

La crescita esplosiva di Wizz Air a Torino si traduce in 8 rotte operative e oltre un milione di posti disponibili per il 2026. Questo traguardo, raggiunto dopo anni di collaborazione con l’aeroporto locale, segna un’espansione senza precedenti che trasforma lo scalo piemontese in un hub strategico. Oggi, venerdì 13 marzo 2026, la compagnia celebra aver trasportato tre milioni di passeggeri dall’inizio delle operazioni nel 2014. L’obiettivo per l’anno corrente è vendere 955mila posti, un aumento del 97% rispetto all’anno precedente. La stagione estiva sarà il motore principale di questa espansione, portando l’offerta a 618mila posti, con un incremento del 122% rispetto all’estate passata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wizz Air a Torino: 8 rotte e 1 milione di posti nel 2026

Articoli correlati

Pisa diventa hub Wizz Air: 2 milioni di passeggeri e rotte low-costPerché Pisa è diventata la porta d'ingresso dell'Europa dell'Est Il traguardo dei 2 milioni di passeggeri trasportati da Wizz Air a Pisa dal 2010...

Wizz Air amplia rotte da Palermo, favorisce connettività internazionale nell’isolaPalermo, 4 febbraio 2026 – Con un ulteriore passo verso la crescita della connettività internazionale, l’aerodromo di Palermo è ormai il punto di...

Altri aggiornamenti su Wizz Air a Torino 8 rotte e 1 milione...

Temi più discussi: Wizz Air si concentra su Torino: nel 2026 otto rotte e un milione di posti disponibili; Due nuovi voli per Londra e Palermo, Wizz Air cresce a Caselle; Wizz Air e Torino Airport: 8 rotte e quasi 1 milione di posti nel 2026; Wizz air e Torino Airport: 8 rotte e 1 mln di posti disponibili nel 2026.

Wizz Air e Torino Airport: 8 rotte e 1 milione di posti disponibili nel 2026Wizz Air ha celebrato insieme a Torino Airport, il traguardo dei 3 mln di passeggeri trasportati dallo scalo piemontese dall’avvio delle operazioni nel 2014. rinnovabili.it

Wizz Air si concentra su Torino: nel 2026 otto rotte e un milione di posti disponibiliWizz Air ha organizzato a Torino, insieme a Sagat, il suo primo incontro stampa nello scalo piemontese. L’occasione è stata l’annuncio di due nuovi collegamenti estivi – Palermo con voli giornalieri d ... travelquotidiano.com

Wizz Air : aggiunge un quarto aereo a Venezia. Cinque nuove rotte Nuovo Airbus A321neo basato nello scalo veneziano, 500.000 posti aggiuntivi e nuove opportunità occupazionali. L’espansione, frutto della collaborazione con il Gruppo SAVE, rafforza la pr - facebook.com facebook

Wizz Air si espande a Venezia con un quarto aeromobile. Cinque le nuove rotte, anche per Napoli dall'1 dicembre #ANSA x.com