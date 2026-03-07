libano la distruzione di al nabi sheet dopo il raid di israele

Gli attacchi di Israele sul Libano hanno causato la distruzione totale di Al Nabi Sheet, una città nella valle della Bekaa. Le operazioni militari hanno portato a danni estesi alle strutture e alle abitazioni della zona. La città si trova nel centro delle aree colpite dagli attacchi recenti e ha subito danni significativi a causa delle operazioni militari.

Gli attacchi di Israele sul Libano hanno praticamente raso al suolo la città di Al Nabi Sheet, nella valle della Bekaa. I morti sono stati 16 e 35 i feriti. L’esercito israeliano ha confermato in un tweet che le forze speciali dell’aeronautica militare israeliana hanno effettuato un raid nella notte, nel Libano orientale, nel tentativo di localizzare il corpo del pilota dell’aeronautica militare israeliana Ron Arad, scomparso dopo essersi lanciato con il paracadute da un aereo nel 1986. La notizia era stata anticiapta dal media saudita al-Hadath. Durante l’operazione ad Al Nabi Sheet non sono stati rinvenuti resti di Arad, ha affermato l’Idf. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il raid, che aveva l'obiettivo di localizzare i resti di Ron Arad, pilota di caccia israeliano disperso dal 1986, è avvenuto nel villaggio di Nabi Sheet. Nei bombardamenti sono morte 41 persone, tra cui 4 bambini https://shorturl.at/0uzFs - facebook.com facebook