Il 4 marzo 2026, al Pentagono, il segretario alla Guerra ha annunciato una svolta dopo 100 ore di conflitto in Iran, riferendo di morte e distruzione. Durante il briefing, sono stati forniti dettagli sull’andamento dell’operazione Epic Fury, senza approfondimenti sulle cause o sulle conseguenze. La comunicazione ha segnato un momento chiave nella gestione pubblica dell’intervento militare.

Il briefing tenuto al Pentagono il 4 marzo 2026 dal segretario alla Guerra Pete Hegseth segna un punto di svolta comunicativo e strategico nell'ambito dell'operazione Epic Fury. Dopo appena cento ore dall'inizio dell'offensiva congiunta tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, l'amministrazione Trump ha voluto trasmettere un messaggio di forza assoluta e di controllo totale della situazione. Hegseth, affiancato dal capo di stato maggiore Dan Caine, ha delineato un quadro bellico in cui la tecnologia e la potenza di fuoco occidentale sembrano aver già compromesso le capacità difensive della teocrazia iraniana.

© Thesocialpost.it - “Morte e distruzione sull’Iran”: il capo del Pentagono annuncia la svolta dopo 100 ore di guerra

«Sono passati appena quattro giorni, abbiamo raggiunto risultati incredibili, ma siamo solo all'inizio».

