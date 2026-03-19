Blitz in un allevamento di Beagle in Wisconsin legato alla sperimentazione | arrestata Alexandra Paul di Baywatch

Un’attrice nota per il suo ruolo in Baywatch è stata arrestata in Wisconsin. Il 15 marzo scorso, Alexandra Paul ha partecipato a un blitz nell’allevamento di Beagle coinvolto in attività di sperimentazione. L'intervento è stato condotto da un gruppo di attivisti che hanno fatto irruzione nella struttura. La polizia ha fermato l’attrice durante l’azione.

L’attrice Alexandra Paul, volto storico di Baywatch, è stata arrestata per aver partecipato il 15 marzo scorso all'irruzione di alcuni attivisti in un allevamento di Beagle in Wisconsin. Il raid ricorda Green Hill qui in Italia ma anche l'attuale situazione dei cani detenuti a Verona nella struttura dell'azienda farmaceutica Aptuit. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Da bagnina di Baywatch ad attivista animalista: Alexandra Paul arrestata per aver liberato dei beagleL’attrice Alexandra Paul, celebre per il ruolo di bagnina nella serie cult Baywatch, è stata arrestata domenica 15 marzo 2026 nel Wisconsin durante... Leggi anche: Alexandra Paul arrestata, l'attrice di Baywatch ha cercato di liberare cani destinati alla sperimentazione Aggiornamenti e notizie su Alexandra Paul di Temi più discussi: Blitz per liberare cani Beagle usati per esperimenti, arrestata anche l’ex Baywatch Alexandra Paul; Alexandra Paul arrestata: l'ex attrice di Baywatch ha cercato di liberare beagle destinati alla sperimentazione animale; Gli attivisti liberano da un allevamento 22 cani Beagle destinati alla sperimentazione; Allevamento abusivo in un solaio, salvati 26 cani Barboncini toy in vendita su TikTok: un denunciato nel Napo…. L’ex bagnina di Baywatch Alexandra Paul arrestata per avere liberato dei beagleIl grande pubblico la conosce per avere interpretato la bagnina Stephanie Holden in tre stagioni della serie tv Anni 90 Baywatch, ma Alexandra Paul ha abbandonato la recitazione e di recente è tornata ... amica.it Alexandra Paul di Baywatch in manette, ha liberato dei Beagle da un centro di sperimentazioni su animaliLa star 62enne, nota per il ruolo in Baywatch, è una delle 20 persone che sono state arrestate per aver liberato dei cani di razza Beagle da un centro di allevamento per esperimenti sugli animali a ... news.fidelityhouse.eu Ci vuole davvero coraggio per fare quello che ha fatto Alexandra Paul. L’attrice di Baywatch non è rimasta a guardare: è andata in una fattoria in Wisconsin insieme ad altre persone per liberare decine di cuccioli di beagle destinati agli esperimenti. Il risultat - facebook.com facebook Ha fatto bene "Arrestata Alexandra Paul, ex star di Baywatch: ha cercato di liberare cani beagle destinati alla sperimentazione animale di Corriere Animali" x.com