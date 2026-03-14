Windows 11 | Copilot per tutti e nuove patch in arrivo

Microsoft ha rilasciato le nuove build 26100.8106 e 26200.8106 per Windows 11 25H2 e 24H2, identificate come KB5079387. Le versioni sono disponibili agli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Le release includono aggiornamenti e miglioramenti per il sistema operativo. Gli utenti possono scaricare le versioni preliminari attraverso il canale dedicato.

Microsoft ha reso disponibili le build 26100.8106 e 26200.8106 per Windows 11 25H2 e 24H2. Queste versioni preliminari, identificate come KB5079387, sono già accessibili agli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Le novità contenute in questi aggiornamenti saranno integrate nell’aggiornamento opzionale previsto per la fine di marzo 2026. Successivamente, faranno parte dell’update obbligatorio fissato per il 14 aprile, insieme alle patch di sicurezza mensili. L’annuncio conferma che alcune funzionalità arriveranno immediatamente a tutti gli utenti, mentre altre seguiranno una distribuzione graduale nel tempo. La strategia mira a stabilizzare il sistema prima della diffusione massiva delle nuove caratteristiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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