La passeggiata dell’Amore sul Lago di Como | l’itinerario più romantico tra acqua borghi e silenzi

La passeggiata dell’Amore, una camminata panoramica lungo le sponde del Lago di Como, ha attirato coppie in cerca di un’esperienza intima e tranquilla. La scelta di percorrere questo itinerario nasce dal desiderio di godersi il paesaggio senza fretta, lontano dal caos delle città e dai regali tradizionali di San Valentino. Il percorso si snoda tra borghi pittoreschi e acque calme, offrendo un momento di relax tra silenzio e viste mozzafiato. Negli ultimi anni, questa passeggiata si è diffusa come meta preferita per chi cerca un modo semplice e autentico per celebrare l’amore.

San Valentino è l’occasione giusta per rallentare e scegliere un modo diverso di stare insieme. Niente regali obbligati o tavoli affollati: sul Lago di Como esiste una camminata semplice, panoramica e adatta a tutti che negli anni si è guadagnata un soprannome eloquente: la passeggiata dell’Amore. Il percorso si snoda tra Cremia, nella frazione di San Vito, e Musso, seguendo il lago a filo d’acqua. È una passeggiata tranquilla, senza difficoltà tecniche, ideale anche per chi non è allenato ma vuole immergersi in un paesaggio che invita alla calma e all’osservazione. A raccontarla sono le immagini e l’esperienza di Maurizio Moro, fotografo ed escursionista, che accompagna da anni i lettori alla scoperta degli angoli meno rumorosi del Lario.🔗 Leggi su Quicomo.it

