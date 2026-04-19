Nel cuore della baia di Kotor, con le sue montagne che si immergono nelle acque dell’Adriatico, è stato aperto il Siro Boka Place, il primo hotel del brand in Europa. La struttura, gestita dal gruppo Kerzner, si propone come un luogo dove il benessere si combina con il fitness, offrendo un’esperienza di riposo e allenamento. Questa apertura segue il debutto del marchio a Dubai, segnando un nuovo capitolo nel settore dell’ospitalità.

Nella suggestiva cornice della baia di Kotor, dove le montagne si tuffano direttamente nelle acque cristalline dell’Adriatico, il gruppo Kerzner ha inaugurato il Siro Boka Place, una struttura che segna il debutto del brand in Europa dopo l’esperienza lanciata a Dubai. L’hotel non si propone come un semplice luogo di soggiorno, ma come un ecosistema progettato per ottimizzare la prestazione fisica e mentale attraverso cinque pilastri fondamentali: l’alimentazione, il sonno, il recupero, il fitness e la consapevolezza. L’architettura del movimento tra privacy e alta performance. Entrare nel Siro Boka Place significa immergersi in un concetto di ospitalità dove ogni dettaglio è funzionale alla gestione dell’energia vitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wellness in Montenegro: l’hotel che trasforma il riposo in allenamento

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