In Montenegro, nella baia di Kotor, si trova un hotel noto per mettere al primo posto il rispetto del corpo. Situato tra acque che ricordano un lago e scogli che si tuffano nel mare, questo albergo si distingue per un modo particolare di interpretare il concetto di lusso. La struttura si affaccia su un paesaggio che combina elementi naturali in modo spettacolare, offrendo un’esperienza che si concentra sulla cura e il benessere.

Nella baia di Kotor, tra un mare che sembra un lago e montagne che scendono a picco, c’è un hotel che ribalta le regole del lusso. Si chiama Siro Boka Place e non è pensato per farti rallentare, ma per farti funzionare meglio. Qui il benessere fa parte della struttura stessa del soggiorno. Lo capisci appena arrivi, già al check-in, quando all’accoglienza ti offrono un’ acqua vitaminica pensata per reidratarti dopo il viaggio. È un hotel costruito intorno a un’idea precisa, trasformare il viaggio in un momento attivo, in cui corpo e mente lavorano insieme. Non è un esperimento isolato. Siro è un brand internazionale del gruppo Kerzner e quello in Montenegro è il suo primo indirizzo europeo, dopo il debutto a Dubai.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In Montenegro, nell’hotel dove il corpo viene prima di tutto: Siro Boka Place

Notizie correlate

Iraq, il cielo di Baghdad si illumina quando drone viene intercettato prima che colpisca un hotel di lussoHome > Esteri > Iraq, il cielo di Baghdad si illumina quando drone viene intercettato prima che colpisca un hotel di lusso Il cielo sopra Baghdad, in...

Nikita Pelizon e i retroscena sul GF: “Si creano strategie prima, in hotel prima di entrare scopriamo tutto”Nikita Pelizon, alla luce del recente 'caso Signorini', ha fatto alcune rivelazioni sul Grande Fratello (che ha vinto nella settima edizione vip):...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Siro Boka Place, Montenegro: l’hotel dove si va per allenarsi, recuperare e esplorare le Bocche di Cattaro; Viaggi per allenarsi nei migliori resort sportivi d'Europa.

Siro Boka Place, Montenegro: l’hotel dove si va per allenarsi, recuperare e esplorare le Bocche di CattaroSIRO Boka Place a Tivat: l'hotel fitness nelle Bocche di Cattaro. Recupero, allenamento e cucina tra i più belli del Montenegro ... sportoutdoor24.it

Alle Bocche di Cattaro, in Montenegro, dove il benessere inizia dalla qualità del sonnoLa baia delle Bocche di Cattaro, in Montenegro, è un fiordo: montagne scure che scendono a picco nel mare, minuscole insenature scheggiate di pietra e, all'orizzonte, file di alberi che disegnano ... vanityfair.it