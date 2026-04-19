WEC Toyota torna a vincere la 6 Ore di Imola Ferrari seconda con l’equipaggio di Giovinazzi

Nella sesta ora di gara del FIA World Endurance Championship 2026, la Toyota ha riconquistato la vittoria alla 6 Ore di Imola, dopo aver ottenuto la sua cinquantesima affermazione in 100 gare disputate. La Ferrari si è piazzata seconda, con un equipaggio che includeva anche un pilota italiano. La gara si è aperta con i piloti Ryo Hirakawa, Brendon Hartley e Sébastien Buemi, che hanno concluso con successo questa prima prova della stagione.

Ryo HirakawaBrendon Hartley Sébastien Buemi iniziano nel migliore dei modi il FIA World Endurance Championship 2026 ottendno la 50ma affermazione in 100 competizioni effettuate. Il marchio giapponese, a segno in Emilia-Romagna anche nel 2024, debutta e vince con la nuova TR010 battendo la Ferrari n. 51 di Antonio GiovinazziAlessandro Pier GuidiJames Calado. Con la constante incognita della pioggia, la 6h Imola ha visto anche la seconda Toyota impensierire la Ferrari n. 51. Antonio Giovinazzi è stato sorpreso a dopo la quinta sosta dalla Toyota n. 7 di Kamui Kobayashi, il giapponese si è trovato davanti all’italiano non cambiando gli pneumatici.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Toyota torna a vincere la 6 Ore di Imola. Ferrari seconda con l’equipaggio di Giovinazzi Notizie correlate WEC, Ferrari in pole alla 6 Ore di Imola con Antonio Giovinazzi!Antonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship. Imola 6 Ore, pole Ferrari in qualifica: Giovinazzi trascinatore. Battuta la ToyotaIl fine settimana di gara inaugurale del campionato Wec è entrato nel vivo oggi a Imola con le prime, attesissime, qualifiche stagionali in vista... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giovinazzi fa esplodere Imola! Ferrari batte Toyota in qualifica: rivivi il finale; WEC, 6h di Imola: Ferrari vs Toyota? Forse, ma prima c'è un problema con il BoP; WEC | 6 Ore Imola, Toyota: è lotta aperta con Ferrari, la sfida ha inizio; WEC 2026, la febbre Rossa accende Imola: dove vedere la gara in TV. 6 ore di Imola, Gara: Vince la Toyota #8 alla sua centesima gara nel WEC. Seconda la Ferrari #51, terza la Toyota #7Alla sua centesima gara nel campionato WEC la Toyota festeggia con una convincente vittoria, bissando il successo in Bahrain di fine 2025. Ma stavolta lo ha fatto con la nuovissima TR010 che ha fatto ... formulapassion.it WEC, 6h Imola: Toyota e Ferrari in lotta per il successo a metà garaMetà gara in archivio a Imola per quanto riguarda il primo round del FIA World Endurance Championship. La Toyota n. 8, attualmente nelle mani di Ryo ... oasport.it Termina con il secondo posto alla 6 ore di Imola la Ferrari numero 51. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle facebook Tutto pronto per la 6 Ore di Imola Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #WEC #6HImola x.com