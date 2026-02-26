Peugeot ha svelato la nuova livrea che adotterà nel FIA World Endurance Championship a partire dal 2026, durante un evento presso l'Atelier Vendôme. La casa automobilistica ha deciso di aggiornare il look delle proprie vetture per la prossima stagione, suscitando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La presentazione segna un passo importante nella strategia del marchio per il futuro nel campionato.

Peugeot ha presentato presso il prestigioso Atelier Vendôme la nuova livrea che utilizzerà per il FIA World Endurance Championship. Il risultato, frutto della stretta collaborazione tra Peugeot Design e Peugeot Sport, vuole ricordare la nuova Peugeot E-208 GTi. Le tonalità bianco, rosso e nero riprendono i colori storici delle vetture GTi e saranno protagoniste per tutta la stagione agonistica che inizierà a fine marzo con la 1812km del Qatar. Nick Cassidy, Paul Di Resta e Stoffel Vandoorne sono pronti per alternarsi con la 9X8 n. 93, mentre la n. 94 verrà affidata al tridente composto da Loïc Duval, Malthe Jakobsen e Théo Pourchaire. Peugeot insegue il primo successo nel FIA WEC con la 9X8, obiettivo sfiorato lo scorso anno a più riprese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Peugeot cambia colore per il Mondiale 2026

