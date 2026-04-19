Wec Imola vittoria per Toyota davanti alla Ferrari dei campioni in carica

Durante l'ultima gara a Imola, la squadra giapponese ha ottenuto la vittoria con la propria vettura, mentre un'altra della stessa marca ha concluso al terzo posto. LaFerrari, invece, con il team campione del mondo in carica, si è classificata al secondo posto. La competizione si è svolta sul circuito di Imola, con le tre vetture che hanno occupato le prime posizioni della classifica.

È stata di nuovo una sfida Ferrari-Toyota: questa volta, sul tracciato di casa del Cavallino Rampante, l'ha spuntata il costruttore giapponese. La 6 Ore di Imola, primo appuntamento del Mondiale Endurance 2026, è partita con la bandiera italiana sventolata dal leader del Mondiale di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli e ha visto la vittoria della TR010 numero 8 di Brendon Hartley, Ryo Hirakawa e Sébastien Buemi. La nuova vettura giapponese, che debutta proprio in questa gara, si è rivelata perfetta in ogni aspetto e ha portato a casa la 50esima vittoria nel Wec per il costruttore, proprio alla sua 100esima apparizione. Ha preceduto sul traguardo la 499P numero 51 di Ferrari - AF Corse, condotta dai campioni del mondo in carica James Calado, Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wec Imola, vittoria per Toyota davanti alla Ferrari dei campioni in carica Notizie correlate Leggi anche: Wec a Imola, è subito spettacolo: Hypercar in un fazzoletto, Alpine precede Toyota e Ferrari WEC, 6h Imola: Toyota e Ferrari in lotta per il successo a metà garaMetà gara in archivio a Imola per quanto riguarda il primo round del FIA World Endurance Championship. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Imola; WEC, Ferrari in pole alla 6 Ore di Imola con Antonio Giovinazzi!; WEC 2026, la febbre Rossa accende Imola: dove vedere la gara in TV; Scatta il Mondiale Endurance, Ferrari vuole difendere il titolo: la guida della gara di Imola. Wec, alla Toyota la 6 Ore di Imola e la Ferrari #51 di Giovinazzi chiude secondaLa Toyota #8 vince a Imola. La Ferrari #51 di Giovinazzi chiude seconda, peccando della velocità necessaria per giocarsi la vittoria. Terzo posto per la vettura #7 giapponese . In GT la McLaren #10 ... sport.sky.it Oggi la gara WEC a Imola – Dove e come seguire la 6h in ItaliaInizia oggi il mondiale Endurance 2026 con la 6h di Imola del WEC, dove e come seguire in diretta in TV la gara in Italia ... f1ingenerale.com Wec a Imola, fan in delirio per Kimi Antonelli: una domenica da star tra autografi e selfie x.com ANTONELLI A IMOLA PER IL WEC - Arrivato di buon mattino, Antonelli ha "spostato" letteralmente il baricentro dell’attenzione mediatica facebook