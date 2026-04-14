WEC a Imola | la Ferrari sfida il tempo per difendere il trono

Il circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si sta preparando ad accogliere la tappa del FIA World Endurance Championship, con la gara di sei ore programmata per questa domenica. La competizione vedrà le auto di diversi costruttori impegnate in una sfida di resistenza, con la Ferrari che cerca di conservare il titolo. L’evento si svolge sulle rive del fiume Santerno e coinvolge numerose squadre e piloti.

Il circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere il ritorno del FIA World Endurance Championship con la sfida delle sei ore sulle rive del Santerno, prevista per questa domenica. Le vetture Hypercar e LMGT3 inizieranno oggi, martedì 14 aprile, alle ore 9:00, la sessione di Prologo, un test collettivo che era stato originariamente programmato in Medio Oriente. L’eredità di Imola e il rilancio della competizione endurance. La scelta del tracciato emiliano per questa terza edizione della corsa da sei ore segna un passaggio importante nella geografia del campionato, che vedrà la conclusione del percorso stagionale nel mese di novembre in Bahrain.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WEC a Imola: la Ferrari sfida il tempo per difendere il trono WEC, 6h Imola: il Mondiale inizia con la ‘Festa Ferrari’Una nuova stagione del FIA World Endurance Championship è pronta per iniziare dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Imola si scalda per il Mondiale Wec: test Ferrari davanti a tanti appassionatiProtagonista assoluta è la Ferrari, impegnata a rifinire i dettagli della sua Hypercar per difendere il blasone in un campionato che si preannuncia... Presso l'Autodromo di Imola, i tradizionali cordoli delle chicane sono stati oggetto di un originale intervento di restyling. L'artista Marco Alpi ha reinterpretato questi elementi tecnici traendo ispirazione dalle eccellenze della gastronomia locale: i tortellini e i gar - facebook.com facebook Pallavolo A2F - Marco Gazzotti è ufficialmente il nuovo allenatore della Clai Imola x.com