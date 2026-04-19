Wec è festa Toyota a Imola | 50esima vittoria nella centesima partenza Ferrari 51 seconda

A Imola si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti, quando la Toyota TR010 Hybrid ha conquistato la sua 50esima vittoria alla centesima partenza. La Ferrari, che sperava di festeggiare un traguardo importante, ha invece dovuto accontentarsi del secondo posto, con la vettura che ha concluso alle sue spalle. La gara ha visto un’imprevista vittoria per il team giapponese, lasciando il Cavallino in seconda posizione.

Doveva essere la festa della Ferrari, ma a rovinare i piani del Cavallino ci ha pensato la Toyota TR010 Hybrid. Al debutto nella sua versione profondamente aggiornata, la vettura giapponese ha centrato la cinquantesima vittoria nel mondiale Endurance proprio nella gara del centesimo start del.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Wec Imola, vittoria per Toyota davanti alla Ferrari dei campioni in caricaÈ stata di nuovo una sfida Ferrari-Toyota: questa volta, sul tracciato di casa del Cavallino Rampante, l'ha spuntata il costruttore giapponese. WEC, Toyota torna a vincere la 6 Ore di Imola. Ferrari seconda con l’equipaggio di GiovinazziRyo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi iniziano nel migliore dei modi il FIA World Endurance Championship 2026 ottendno la 50ma affermazione in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: PROVE LIBERE DEL FIA WEC ALL’INSEGNA DELL’EQUILIBRIO: ALPINE, TOYOTA E FERRARI RACCHIUSE IN MENO DI 2 DECIMI; WEC: Antonio Giovinazzi incanta Imola portando la Ferrari in pole, McLaren in vetta in LMGT3; Ferrari, BMW, Toyota, il debutto di Genesis: team e piloti della stagione 2026; Wec a Imola, è subito spettacolo: Hypercar in un fazzoletto, Alpine precede Toyota e Ferrari. La Toyota rovina la festa Ferrari a Imola al debutto del WEC 2026: trionfo per la nuova Hypercar nipponicaFerrari illude il pubblico di casa con la pole della 499P #51, ma alla 6 Ore di Imola è la Toyota #8 a fare la differenza con strategia, gestione gomme ... fanpage.it WEC, Toyota nella storia: impresa a Imola. Ferrari seconda e festa per Kimi AntonelliLa Toyota davanti toyotkAll’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si fa la storia. La 6 Ore di Imola 2026 parla giapponese e incorona la Toyota Gazoo Racing, che centra un traguardo simbolico e pesantissimo: ... virgilio.it WEC: LA TOYOTA #8 VINCE LA 6 ORE DI IMOLA, COSTRETTA AL SECONDO POSTO LA FERRARI #51! IN LMGT3 È LA BMW #69 A TRIONFARE #memasgp #wec #6himola #motorsport #fiawec facebook Gabriele Tarquini (ds Genesis): "Esordire nel Wec è un passo che farà storia" #SkyMotori #WEC #Genesis #Tarquini x.com