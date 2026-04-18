Durante la prima giornata della 6 ore di Imola, valida per il FIA World Endurance Championship, Antonio Giovinazzi ha ottenuto la posizione di pole position, contribuendo a portare la Ferrari in prima fila. Questa prestazione segna il miglior risultato nelle qualifiche per la squadra e definisce la griglia di partenza per la corsa. La gara si svolgerà nelle prossime ore, con gli equipaggi pronti a competere sul circuito.

Antonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship. Il pugliese beffa nell’ultimo giro disponibibile per soli 11 millesimi la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa, il giapponese aveva messo in difficoltà il marchio di Maranello nel penultimo tentativo. Ferrari si conferma davanti a tutti sulle rive del Santerno, il campione del mondo ed il n. 8 di Toyota hanno tenuto testa alla Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco ed alla Peugeot n. 94 di Malthe Jakobsen. L’italiano ed il danese restano vicinissimi alla vetta, rispettivamente a +0.029 ed a +0.033 dal tempo di 1.30.127 stabilito dall’ex pilota di F1 negli ultimi secondi del turno.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, 6h Imola: Giovinazzi regala la pole a Ferrari

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