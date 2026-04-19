Vuoi diventare capo stazione? Requisiti e come candidarsi in Emilia-Romagna

Fino al 21 aprile è possibile inviare le candidature per il ruolo di capo stazione in Emilia-Romagna. La società che gestisce le reti ferroviarie italiane ha avviato una selezione a livello nazionale per la posizione di regolatore della circolazione, con posti disponibili anche nella regione. La procedura di selezione riguarda persone che desiderano intraprendere questa carriera e si svolge attraverso una campagna di reclutamento aperta.

Bologna, 19 aprile 2026 – C’è tempo fino al 21 aprile per candidarsi al ruolo di capo stazione. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha lanciato una campagna di reclutamento nazionale per ‘regolatore della circolazione’ con opportunità di impiego anche in Emilia-Romagna. L’iniziativa, che si inserisce in un piano di ricambio generazionale e sviluppo tecnologico, prevede infatti assunzioni nell’ Area Circolazione Orario di Bologna, con sede di lavoro a Bologna ( nella stazione centrale, dalla quale si governa il traffico ferroviario in Emilia-Romagna e l’Alta Velocità da Milano a Roma) e nelle altre principali città della regione. I requisiti, la formazione, il contratto e i benefit.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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