Oggi in Bulgaria si svolgono le elezioni anticipate, con il presidente uscente Rumen Radev considerato il favorito. Durante una cerimonia pubblica, sono stati mostrati Vladimir Putin e Radev che si stringono la mano, circondati da bandiere nazionali e russe. La competizione elettorale si svolge in un clima di attenzione internazionale, con l’esito che potrebbe influenzare le future scelte politiche del paese.

Elezioni I suoi oppositori, nel Paese e in Ue, agitano lo spettro di un nuovo Orbán. Oggi urne aperte per le elezioni anticipate, le ottave in 5 anni Elezioni I suoi oppositori, nel Paese e in Ue, agitano lo spettro di un nuovo Orbán. Oggi urne aperte per le elezioni anticipate, le ottave in 5 anni Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Una stretta di mano in un tripudio di bandiere tricolori bulgare e russe: protagonisti, Vladimir Putin e l’allora presidente bulgaro Rumen Radev, grande favorito alle elezioni anticipate di oggi nel paese balcanico. L’immagine –...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Bulgaria al voto: favorito Radev, il filo-Putin

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