Nella quarta ultima giornata del campionato di volley serie B, la Cavallino affronterà in casa il Novavolley Loreto nel pomeriggio. La partita si svolgerà al palasport e rappresenta un'occasione per la squadra di cercare un risultato positivo in vista delle fasi finali della stagione. La sfida si svolge in un momento cruciale, con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti in classifica.

Nella quart’ultima giornata di campionato ancora un impegno interno per la Cavallino, che sarà impegnata oggi pomeriggio al palasport contro il Novavolley Loreto. Una bella sfida per i granata, visto che si tratta di incontrare la terza forza del campionato, l’unica seria candidata ad impensierire il duo di testa della classifica del girone D della B maschile Sab Rubicone e Osimo. La partita è in programma alle 18. Il mese di aprile non si è purtroppo aperto bene per la Cavallino, dato che sabato scorso è arrivato il 2-3 interno con il Don Celso già retrocesso. A buone cose, come due set vinti con molto distacco, si sono purtroppo alternati alcuni errori, specialmente nei momenti decisivi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley serie B. Cavallino con Loreto. Sfida di vertice per riscattarsi in casa

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