Serie C l' Amaro Dhelios strappa la terza partita e stende la Sprovieri Volley Corigliano

Al Palaboccioni si è giocata una partita combattuta di Serie C tra l’Amaro Dhelios e la Sprovieri Volley Corigliano. L’Amaro Dhelios ha ottenuto la vittoria, conquistando il terzo match dopo una gara intensa e appassionante. La squadra ha mostrato determinazione e tenacia, riuscendo a prevalere sugli avversari in un incontro che ha coinvolto i presenti sul campo.