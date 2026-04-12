Serie C l' Amaro Dhelios strappa la terza partita e stende la Sprovieri Volley Corigliano
Al Palaboccioni si è giocata una partita combattuta di Serie C tra l’Amaro Dhelios e la Sprovieri Volley Corigliano. L’Amaro Dhelios ha ottenuto la vittoria, conquistando il terzo match dopo una gara intensa e appassionante. La squadra ha mostrato determinazione e tenacia, riuscendo a prevalere sugli avversari in un incontro che ha coinvolto i presenti sul campo.
Gara bellissima al Palaboccioni. L’Amaro Dhelios tira fuori l’orgoglio, tenuta e voglia di vincere e strappa la terza partita. Termina 3 a 2 la sfida contro la Sprovieri Volley Corigliano. Questi i set: 16 a 25,25-17,26-24,15 a 25 e 15 a 10.La disputa tra le due compagini avrà il suo epilogo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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