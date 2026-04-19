Volley la Querzoli sfiora l' impresa | sconfitta a testa alta nella maratona di Fermo

Nella 23ª giornata del campionato di Serie B maschile, la squadra di Forlì ha affrontato la trasferta contro la Don Celso Pallavolo Fermo. La partita si è conclusa con una vittoria al quinto set per i padroni di casa, dopo una lunga e combattuta maratona. La formazione ospite ha conquistato un punto, nonostante la sconfitta, grazie a un match equilibrato che si è deciso solo negli ultimi scambi.

Nella 23esima giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, la Querzoli Volley Forlì esce sconfitta dal parquet della Don Celso Pallavolo Fermo con il punteggio di 3-2 (25-17, 25-23, 22-25, 21-25, 15-12), ma lo fa a testa altissima, portando a casa un punto che vale oro per il morale e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Volley, sconfitta sul Titano per la Querzoli ForlìStop esterno per la Querzoli Volley Forlì sconfitta 3-0 in casa della Gemini Med San Marino con i parziali di 25-21, 25-23, 25-23. Volley, si ferma la corsa della Querzoli sconfitta a FerraraSi interrompe la corsa della Querzoli Volley Forlì, che torna dalla trasferta estense contro la Cavallino 4 Torri con l'amaro in bocca e zero punti... Tutti gli aggiornamenti Volley serie B maschile: quarta, è a -6 dal 2° posto. Querzoli in piena emergenza ma deve continuare a vincereEsame Tsp Don Celso per una Querzoli lacerata dalle assenze. L’emergenza è riaffiorata come un fiume carsico proprio nel momento clou della stagione: ha tolto di mezzo il frontman Bigarelli e la premi ... sport.quotidiano.net Volley, la Querzoli Forlì schianta Ravenna e blinda il quarto postoNonostante un’emergenza infortuni che ha costretto lo staff tecnico a rimescolare le carte, il cuore e la profondità della rosa forlivese hanno fatto la differenza ... forlitoday.it