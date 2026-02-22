Volley si ferma la corsa della Querzoli sconfitta a Ferrara

La Querzoli Volley Forlì perde contro la Cavallino 4 Torri a causa di errori in battuta e ricezione, che hanno compromesso la gara. La squadra forlivese ha tentato di reagire, ma senza riuscire a invertire il risultato. La sconfitta di Ferrara lascia i giocatori delusi, mentre gli allenatori cercano soluzioni per migliorare la performance. La prossima partita si avvicina e la squadra vuole riprendere il cammino.

Si interrompe la corsa della Querzoli Volley Forlì, che torna dalla trasferta estense contro la Cavallino 4 Torri con l'amaro in bocca e zero punti in classifica. Nonostante un avvio promettente, i ragazzi di Forlì cedono alla distanza sotto i colpi dei padroni di casa, chiudendo il match sul punteggio di 3-1 (20-25, 25-23, 27-25, 25-18). L'inizio è di marca forlivese: la Querzoli scende in campo con la giusta aggressività, dominando il gioco e chiudendo il primo parziale con un solido 20-25. Il copione, purtroppo, cambia nel secondo set quando Forlì subisce il ritorno di Ferrara, calando d'intensità e permettendo alla 4 Torri di pareggiare i conti (25-23).