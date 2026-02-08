Volley sconfitta sul Titano per la Querzoli Forlì

Da forlitoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Querzoli Forlì torna a casa senza punti dopo la sconfitta sul campo della Gemini Med San Marino. La squadra ha perso in tre set con i parziali di 25-21, 25-23 e 25-23. Una partita combattuta, ma alla fine i sanmarinesi sono riusciti a prevalere.

Stop esterno per la Querzoli Volley Forlì sconfitta 3-0 in casa della Gemini Med San Marino con i parziali di 25-21, 25-23, 25-23. Forlì sbatte dunque contro il muro della Med in una serata complicata per i ragazzi di Visani apparsi meno fluidi del solito e incapaci di arginare la determinazione.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

