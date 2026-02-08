Volley sconfitta sul Titano per la Querzoli Forlì

La Querzoli Forlì torna a casa senza punti dopo la sconfitta sul campo della Gemini Med San Marino. La squadra ha perso in tre set con i parziali di 25-21, 25-23 e 25-23. Una partita combattuta, ma alla fine i sanmarinesi sono riusciti a prevalere.

Stop esterno per la Querzoli Volley Forlì sconfitta 3-0 in casa della Gemini Med San Marino con i parziali di 25-21, 25-23, 25-23. Forlì sbatte dunque contro il muro della Med in una serata complicata per i ragazzi di Visani apparsi meno fluidi del solito e incapaci di arginare la determinazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Querzoli Forlì Volley, non bastano due ore di gioco intenso: la Querzoli Volley Forlì chiude l'andata con una sconfitta La Querzoli Volley Forlì conclude il girone d'andata con una sconfitta, dopo una partita intensa contro la Nef Re Salmone Osimo. Volley, riparte il cammino della Querzoli Volley Forlì sul campo di San Marino La Querzoli Volley Forlì riprende il cammino in campionato. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Querzoli Forlì Argomenti discussi: San Marino, volley. La Gemini Med sfida Forlì per il podio. Seveglievich: Voglio vincere e divertirmi. Volley, sconfitta al debutto per Modena e PiacenzaDue trasferte e due sconfitte per le nostre squadre di volley all'esordio in Superlega. Modena torna con un punto e mille rimpianti da Milano: avanti due a zero i gialloblu si sono fatti rimontare e ... rainews.it Sab Group, addio vetta. Sconfitta a San MarinoVolley B maschile, si interrompe a dieci vittorie di fila la striscia positiva ... msn.com Match casalingo a profitto per i giovani ragazzi di U15, che si portano a casa la partita nei confronti di querzoli volley forlì. Bella prova delle ragazze U14 di Nanni e Teodorani, che nel campionato di U16 riescono a strappare un punto alla combattiva BCC RO facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.