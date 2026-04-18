Cloris Brosca la Zingara della Luna nera | Afferrata per strada come un animale mi chiedevano i numeri del Lotto

Cloris Brosca, nota per aver interpretato il ruolo della Zingara nella serie televisiva, ha rilasciato un'intervista in cui parla del suo coinvolgimento nel progetto e delle esperienze vissute durante le riprese su Rai 1. Ha descritto come il personaggio abbia attirato molta attenzione, con persone che le chiedevano spesso numeri del Lotto e la avvicinavano per strada in modo insistente. La Brosca ha anche spiegato di aver incontrato difficoltà nel trasformare in successo questa parte.

L’attrice che interpretava la Zingara, Cloris Brosca, in questa intervista a Fanpage.it racconta il fenomeno de "la luna nera” su Rai 1 e quanto non sia poi riuscita a capitalizzare il successo: “Mi afferravano per strada come un animale, non era sempre piacevole”. Tutto su quel periodo in cui le chiedevano i numeri del Lotto e di aprire un call center di astrologia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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