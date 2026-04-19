Voglio diventare un’ingegnera

Khadija El Mestour ha 36 anni e desidera laurearsi in Ingegneria informatica. Attualmente si trova in Italia, dove sta lavorando per realizzare il suo obiettivo di formazione. Racconta di sentirsi fortunata perché, passo dopo passo, sta raggiungendo le tappe che si era prefissata. La sua storia riflette il percorso di chi cerca di costruire un futuro nel campo della tecnologia, nonostante le sfide.

Si chiama Khadija El Mestour, ha 36 anni e un sogno: laurearsi in Ingegneria informatica. "Mi ritengo fortunata perché in Italia, a poco a poco, sto raggiungendo tutti gli obiettivi che mi ero prefissata". Qual è la sua storia? "Sono arrivata in Italia 10 anni fa dal Marocco per motivi di studio. Mi ero già laureata in Informatica, nel mio Paese, e una volta qui mi sono iscritta al Politecnico di Torino. Ho però interrotto gli studi dopo aver trovato lavoro in un’azienda a Milano. A poco a poco, però, quell’interruzione ha iniziato a pesarmi.". E cos’ha fatto? "Quest’anno mi sono iscritta nuovamente all’università per riprendere da dove avevo lasciato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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La storia della nave e dell’ingegnere…

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