La certezza di Albamonte | Non voglio diventare un avvocato della polizia

Albamonte ha dichiarato di non voler diventare un avvocato della polizia, mentre il Comitato provinciale di Grosseto per il ‘No’ ha concluso ieri la sua campagna referendaria all’Hotel Airone. La chiusura delle attività si è svolta con un evento pubblico nel quale sono stati presentati i temi principali della campagna e le ragioni del rifiuto al referendum.

Il Comitato provinciale di Grosseto per il ’No’ ha chiuso ieri la sua campagna referendaria all’Hotel Airone. Con la partecipazione di Magistratura Democratica ha avuto relatori di altissimo profilo: Eugenio Albamonte, magistrato e già presidente nazionale dell’Anm, e Serena Sorrentino, della Cgil Nazionale. L’incontro è stato moderato da Giovanni Puliatti, già presidente della Sezione Penale del Tribunale di Grosseto, e da Monica Pagni, segretaria provinciale della Cgil. "In mezzo a tanti cari colleghi – ha detto Eugenio Albamonte - lo dico chiaramente: voto ’No’ perché faccio il pm da oltre 30 anni e voglio continuare a farlo. Non vorrei diventare un avvocato della polizia, ovvero quel modello che ci propone invece la riforma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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