Nel circuito di sci alpino, due atlete italiane si trovano tra le prime dieci posizioni nella classifica del prize money. La distribuzione dei premi evidenzia il successo delle sportive italiane, che si distinguono per i guadagni ottenuti nelle competizioni più importanti. La classifica si concentra sui premi totali accumulati nel corso della stagione, confermando la presenza di atlete italiane tra le più pagate.

La distribuzione dei premi del circuito di sci alpino mostra una forte presenza italiana nella top ten, grazie ai risultati di alcune delle atlete più rappresentative. La posizione in classifica riflette le performance degli ultimi appuntamenti e il livello di competitività raggiunto dalle sciatrice nazionali. Quanto emerge dal Prize Money Ranking evidenzia la crescita del settore femminile e il valore economico attribuito alle eccellenze italiane, in un contesto dominato da atleti di livello mondiale. In ottava posizione nella graduatoria generale, Sofia Goggia si distingue ancora per la sua capacità di mantenersi tra le migliori. Con un totale di 228. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Goggia e Pirovano tra le top-10 del prize money: l'Italia brilla nella classifica dei guadagni

