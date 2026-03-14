Effetto Pandoro Gate | chi affonda e chi resiste tra le influencer ' milanesi' Dentro loro i bilanci in rosso

Tra le influencer milanesi, alcune si sono riprese rapidamente dall’effetto Pandoro Gate, mentre altre continuano a fare i conti con le conseguenze dell’inchiesta che ha coinvolto Chiara Ferragni. Dentro i loro bilanci si leggono numeri in rosso e situazioni finanziarie difficili, mentre il clamore mediatico ha segnato un punto di svolta nelle loro attività online. La vicenda ha avuto ripercussioni immediate sui loro profili pubblici e sulla percezione del pubblico.

"Non mi alzo per 80mila euro", diceva Chiara Biasi. Ma dall'inchiesta sulla beneficienza di Chiara Ferragni le cose sono cambiate (anche per la sorella Valentina). Ferraro, Valli, Giulia Valentina e altre. C'è chi perde anche 280mila euro. I fatturati sono calati. Le celebrità restano in piedi ma perdono utili e credibilità, il mercato si sposta verso i micro-creator. Tutti i numeri e i veri guadagni (oggi) I guadagni sono invece cresciuti sensibilmente per gli influencer più piccoli, anche del 33 per cento. Un micro influencer con una community di non oltre 50mila follower guadagna su Instagram tra i 300 e i 1.500 euro per post e tra i 200 e i 750 su TikTok Blatte e sporcizia: sigillate anche le cucine dei grandi nomi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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