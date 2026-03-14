Effetto Pandoro Gate | chi affonda e chi resiste tra le influencer ' milanesi' Dentro i loro bilanci in rosso

L’indagine nota come Pandoro Gate ha coinvolto diverse influencer milanesi, alcune delle quali sono riuscite a riprendersi rapidamente mentre altre continuano a affrontare le conseguenze finanziarie dell’indagine. Nei loro bilanci si evidenziano perdite e difficoltà, con alcune che sembrano aver superato il momento critico e altre ancora in difficoltà. La vicenda ha avuto un impatto significativo sulla situazione economica di molti di loro.

"Non mi alzo per 80mila euro", diceva Chiara Biasi. Ma dall'inchiesta sulla beneficienza di Chiara Ferragni le cose sono cambiate (anche per la sorella Valentina). Ferraro, Valli, Giulia Valentina e altre. C'è chi perde anche 280mila euro. I fatturati sono calati. Le celebrità restano in piedi ma perdono utili e credibilità, il mercato si sposta verso i micro-creator. Tutti i numeri e i veri guadagni (oggi) I guadagni sono invece cresciuti sensibilmente per gli influencer più piccoli, anche del 33 per cento. Un micro influencer con una community di non oltre 50mila follower guadagna su Instagram tra i 300 e i 1.500 euro per post e tra i 200 e i 750 su TikTok Blatte e sporcizia: sigillate anche le cucine dei grandi nomi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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