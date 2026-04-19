La Virtus Roma ha ottenuto una vittoria netta sul campo di Ravenna, con un punteggio di 55-93. La squadra romana ha dominato l’intera partita, mantenendo il controllo del gioco e aumentando il distacco nel corso dei quarti. La partita si è svolta al PalaCosta, dove la formazione ospite ha mostrato una performance convincente in ogni fase.

La Virtus Roma ha imposto la propria supremazia sul parquet del PalaCosta, travolgendo l’OraSì con un netto 55-93. La squadra capitolina, attualmente in testa alla Serie B Nazionale, ha dettato i tempi della sfida fin dal primo minuto, non concedendo tregua agli ospiti di Ravenna. Il dominio tecnico della capolista e la gestione dei ritmi. Fin dall’inizio della gara, la squadra guidata da coach Auletta ha mostrato una qualità superiore, prendendo subito il controllo della contesa. Il primo quarto si è concluso con un vantaggio di 17-28 per i visitatori, frutto di un attacco preciso e di un ritmo che gli avversari non sono riusciti a sostenere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Virtus Roma travolge Ravenna: dominio totale e vittoria schiacciante

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