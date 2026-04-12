Virtus Roma travolge Quarrata | dominio netto al Palazzetto

Nel match disputato al Palazzetto dello Sport di Roma, la Virtus GVM Roma 1960 ha ottenuto una vittoria significativa contro il Quarrata, terminata con il punteggio di 82-60. La squadra padrona di casa ha controllato l’intera partita, portando a casa un risultato che riflette la differenza di forze sul campo. La partita si è svolta senza particolari incidenti e ha visto una buona prestazione dei locali.

Al Palazzetto dello Sport di Roma, la sfida tra la Virtus GVM Roma 1960 e il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata si è conclusa con un netto successo per i padroni di casa, che hanno imposto il punteggio di 82-60. Nonostante una fase iniziale di sostanziale equilibrio, la squadra guidata da Mecacci ha sfruttato la propria ampiezza di rosa per allungare il distacco nel corso della gara, mettendo in difficoltà i mobilieri pistoiesi. L’equilibrio iniziale e la gestione del ritmo da parte di Matteoni. La contesa è iniziata con un Dany Basket capace di trovare subito il campo, portando un vantaggio di 0-4 grazie alle azioni di Angelucci e Regoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Virtus Roma travolge Quarrata: dominio netto al Palazzetto Il Club Arezzo domina Cecina: 3-0 netto al Palazzetto MaccagnoloArezzo, 1 marzo 2026 – Il Club Arezzo domina Cecina: 3-0 netto al Palazzetto Maccagnolo. Roma, dominio e riscatto: il fortino Olimpico travolge la CremoneseI giallorossi di Gasperini ritrovano la via del successo con un netto 3-0: le firme di Cristante, Ndicka e del giovane Pisilli annientano la...