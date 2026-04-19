Virtus Bologna | Zanetti apre le trattative per il nuovo proprietario

Massimo Zanetti ha annunciato l'apertura delle trattative per la cessione della proprietà della Virtus Bologna. La decisione riguarda il passaggio di controllo della squadra e coinvolge incontri con potenziali nuovi acquirenti. Sono stati avviati i primi colloqui tra le parti interessate, senza che siano stati comunicati dettagli sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti. La situazione resta in fase di sviluppo e non sono stati ancora definiti eventuali accordi.

Il futuro della Virtus Bologna si gioca tra le stanze del potere e i nuovi spazi della passione sportiva, con Massimo Zanetti che apre ufficialmente la porta a un possibile cambio di proprietà. Durante l’inaugurazione del MUBIT, il museo dedicato al basket situato presso il PalaDozza avvenuta nella giornata di sabato, il patron ha espresso la disponibilità a valutare proposte concrete da parte di investitori dotati delle risorse necessarie per gestire un patrimonio cittadino così rilevante. La strategia di Zanetti tra continuità e passaggio generazionale. Dopo aver guidato il club bianconero dal 2017, Massimo Zanetti ha delineato un piano che vede la sua presenza alla presidenza legata a una tempistica precisa, influenzata anche dall’età che lo vede avvicinarsi agli 80 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Virtus Bologna: Zanetti apre le trattative per il nuovo proprietario Notizie correlate Virtus Zanetti mira: "Puntiamo allo scudetto""Puntiamo allo scudetto, abbiamo lavorato tutto l’anno per questo obiettivo, siamo in una buona posizione e speriamo bene. Risarcimento monstre da 27 milioni per il fallimento Amica, il Comune apre le trattative per un accordo transattivoIl rischio di un danno patrimoniale di “eccezionale gravità” per il bilancio del Comune di Foggia, con “conseguenze potenzialmente irreversibili... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Virtus Olidata Bologna, parla il presidente Zanetti: Stiamo facendo i piani per la nuova stagione. Coach Jakovljevic? Diamogli tempo; Zanetti: Se arriva qualcuno che vuole la Virtus mi siedo e ascolto; Zanetti: Se qualcuno vuole la Virtus, mi siedo e l’ascolto; Caterina Ciuffoli e Marianna Zanetti tesserate per la Nuova Virtus Cesena. Massimo Zanetti sul futuro della Virtus Bologna: «Se arriva qualcuno, mi siedo e ascolto. Ma...»C'era anche Massimo Zanetti, patron della Virtus Bologna, ieri al PalaDozza per il taglio del nastro del Museo del Basket. Occasione per parlare del futuro del club bianconero, e lo ... pianetabasket.com Zanetti: Se qualcuno vuole la Virtus, mi siedo e l’ascoltoIl presidente pensa alla prossima stagione pronto a valutare offerte: Io vicino agli ottant’anni, ma qui serve gente con tanti mezzi ... bologna.repubblica.it Derthona Tortona-Virtus Bologna 69-74: un vostro commento sulla partita facebook La Virtus Bologna batte Tortona e si conferma al primo posto: buono l'esordio di Dos Santos x.com