Risarcimento monstre da 27 milioni per il fallimento Amica il Comune apre le trattative per un accordo transattivo

Il Comune di Foggia ha avviato trattative per un accordo transattivo riguardante un risarcimento di 27 milioni di euro derivante dal fallimento di una società. Si tratta di una somma che, secondo le stime dell’ente, potrebbe causare un danno patrimoniale di grande entità, mettendo a rischio l’equilibrio finanziario e la capacità di garantire servizi pubblici alla cittadinanza. La Giunta ha deciso di procedere con le trattative per contenere le possibili conseguenze.

Il rischio di un danno patrimoniale di “eccezionale gravità” per il bilancio del Comune di Foggia, con “conseguenze potenzialmente irreversibili sull’equilibrio finanziario dell’ente e sulla sua capacità di erogare servizi pubblici essenziali alla cittadinanza”, convince la Giunta Episcopo a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Superlega, il Real Madrid ha richiesto un risarcimento monstre da 4,5 miliardi alla UefaCalciomercato Juve LIVE: sogni Goretzka e Bernardo con la Champions, Kalulu a rischio cessione? Bernardo Silva Juve: Spalletti dice la sua al club... Malen-Roma, riscatto blindato: i retroscena dell’accordo da 27,5 milioniIl destino di Donyell Malen sembra ormai indirizzato verso una permanenza stabile alla Roma.