Virtus Zanetti mira | Puntiamo allo scudetto

Il giocatore della squadra di calcio ha dichiarato che l’obiettivo principale è lo scudetto, sottolineando di aver lavorato tutto l’anno per raggiungerlo. Ha aggiunto di essere soddisfatto della posizione attuale in classifica e di aspettarsi risultati positivi. La squadra ha affrontato numerosi allenamenti e partite durante la stagione, con la speranza di ottenere il titolo di campione nazionale.

"Puntiamo allo scudetto, abbiamo lavorato tutto l’anno per questo obiettivo, siamo in una buona posizione e speriamo bene. L’Eurolega? Come ha detto anche Poeta nei giorni scorsi, è un po’ un sogno". Massimo Zanetti, presidente bianconero, traccia la linea della sua Virtus che in questo finale di stagione è pronta a difendere il tricolore che ha sulla canotta. Le parole rilasciate dal patron della V Nera, a margine della inaugurazione del Mubit, il museo del basket aperto ieri al PalaDozza, non lasciano dubbi su quello che è l’intento della Virtus. Barra dritta verso il finale di campionato e verso i playoff con lo scudetto da difendere a tutti i costi nonostante una situazione di organico, causa infortuni, ancora non semplicissima.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus Zanetti mira: "Puntiamo allo scudetto" Notizie correlate Virtus Bologna punta allo scudetto: la sfida per il titoloLa stagione della Virtus Bologna resta al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di riaccendere la duplice energia dello spettacolo sportivo:... Leggi anche: Virtus, in casa gioca con un'altra energia, ma noi puntiamo alla vittoria Approfondimenti e contenuti Massimo Zanetti sul futuro della Virtus Bologna: «Se arriva qualcuno, mi siedo e ascolto. Ma...»C'era anche Massimo Zanetti, patron della Virtus Bologna, ieri al PalaDozza per il taglio del nastro del Museo del Basket. Occasione per parlare del futuro del club bianconero, e lo ... pianetabasket.com Zanetti: Se qualcuno vuole la Virtus, mi siedo e l’ascoltoIl presidente pensa alla prossima stagione pronto a valutare offerte: Io vicino agli ottant’anni, ma qui serve gente con tanti mezzi ... bologna.repubblica.it