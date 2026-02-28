A Genova, una donna ha attraversato la strada fuori dalle strisce mentre passava un autobus. L’autista ha frenato di colpo, facendo sì che cinque passeggeri cadessero o si ferissero. La donna è stata travolta dal mezzo pubblico, ma le sue condizioni non sono considerate pericolose. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato i feriti in ospedale.

Hanno riportato tutti traumi lievi i feriti dell’incidente che si è verificato in via Lagustena, nel quartiere genovese San Martino, e che ha coinvolto un autobus e una donna, investita mentre attraversava fuori dalle strisce. L’autista del bus, nel tentativo di evitare la donna, ha inchiodato e i passeggeri a bordo che si trovavano in piedi sono inevitabilmente caduti a terra. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Gialla, una della Croce Bianca e una della Nuova San Fruttuoso per accompagnate tutti in ospedale: quattro i passeggeri accompagnati in codice verde tra Galliera e San Martino, mentre la donna, 50 anni, è stata portata in codice giallo al San Martino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, attraversa la strada fuori dalle strisce mentre passa il bus, l'autista frena e cinque passeggeri finiscono in ospedale

Investita mentre attraversa sulle strisce: 85enne in ospedaleIncidente stradale a Borgonovo nella mattinata di lunedì 23 febbraio di fronte al centro commerciale Coop.

Brusca frenata del bus, quattro passeggeri finiscono in ospedaleUna brusca frenata del bus, forse per evitare l'impatto con un altro veicolo, ha portato a momenti di scompiglio a bordo del mezzo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Genova.

Temi più discussi: Investito mentre attraversa la strada: 60enne finisce in ospedale; Attraversa la strada fuori dalle strisce, il bus la urta e poi inchioda: cinque feriti in ospedale; Aveva attraversato la strada fuori dalle strisce ed era stato travolto, 82enne muore dopo due giorni di agonia -; Donna di 50 anni investita mentre attraversa la strada a San Fruttuoso: trasportata in ospedale in codice giallo.

Attraversa la strada fuori dalle strisce, il bus la urta e poi inchioda: cinque feriti in ospedaleGenova. Hanno riportato tutti traumi lievi i feriti dell’incidente che si è verificato nel pomeriggio in via Lagustena, a San Martino, e che ha coinvolto un autobus e una donna, investita mentre attra ... liguria24.it

Donna di 50 anni investita mentre attraversa la strada a San Fruttuoso: trasportata in ospedale in codice gialloUna 50enne è stata travolta da un furgone mentre, questa mattina, stava attraversando la strada nel quartiere genovese di San Fruttuoso. La donna, che si trovava in prossimità delle strisce pedonali i ... lavocedigenova.it

Nel nodo di Genova sono previste modifiche agli orari e in alcuni casi limitazioni di percorrenza - facebook.com facebook

A Genova la cultura è di casa Dai grandi palazzi nobiliari alle ville affacciate sul mare, fino agli spazi contemporanei: a Genova ogni museo racconta una storia diversa. Un patrimonio ricco e variegato, capace di sorprendere chiunque. museidigenova.it/it x.com