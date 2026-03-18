A Teramo, a bordo di un bus sulla tratta Teramo-Giulianova, si è verificata una lite che è sfociata in violenza. Durante l’episodio, l’autista e tre passeggeri sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto, mentre si cerca di capire cosa abbia scatenato il confronto.

Teramo - Scontro a bordo del mezzo pubblico degenera in aggressione: quattro donne finiscono al pronto soccorso, sindacati denunciano gravi carenze nei controlli e nella tutela del personale Mattinata di tensione sulla tratta Teramo-Giulianova, dove una rissa a bordo di un autobus Tua ha provocato il ferimento della conducente e di tre passeggere, tutte successivamente assistite al pronto soccorso. L’episodio è stato segnalato dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, che hanno ricostruito l’accaduto chiedendo interventi urgenti sul fronte della sicurezza nei trasporti pubblici. Secondo le prime informazioni, l’alterco sarebbe nato da un diverbio tra due viaggiatori, rapidamente degenerato in una colluttazione che ha coinvolto anche altre persone presenti sul mezzo, compresa la stessa autista. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Violenza sul bus Teramo-Giulianova: ferite autista e passeggeri, scoppia il caso sicurezza

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