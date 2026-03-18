Durante la prima puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, si è verificato un confronto tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, che si sono scambiati alcune frasi in diretta. Il dialogo tra le due è degenerato rapidamente, portando a un clima di grande tensione e gelo tra le due partecipanti. La scena si è conclusa con un'atmosfera molto fredda e senza ulteriori sviluppi immediati.

La prima puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip ha registrato un confronto immediato tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, con un botta e risposta andato in onda durante la diretta. Nelle ore successive, a telecamere ancora attive, l’ex parlamentare ha poi commentato l’accaduto e successivamente è stata convocata in confessionale. Grande Fratello Vip: confronto tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli. Il primo scambio tra le due è avvenuto nel corso della diretta. Mussolini ha esordito dicendo: “ Io non faccio sceneggiate “. A quel punto Lucarelli è intervenuta con una provocazione: “F ai parlare, comunque sono molto curiosa di vederti all’interno della Casa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Tu sei una..”. Grande Fratello Vip, choc tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Poche ore ed è finita malissimo: gelo totale

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