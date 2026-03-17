In Italia, 7,7 milioni di persone hanno sperimentato episodi di violenza economica, coinvolgendo circa il 15% degli adulti. Si tratta di un fenomeno che riguarda uomini e donne, spesso invisibile, e si manifesta attraverso varie forme di controllo e manipolazione finanziaria. La diffusione di questa problematica rende evidente la sua presenza nel tessuto sociale del paese.

Sette milioni e settecentomila italiani hanno vissuto in prima persona episodi di violenza economica, un fenomeno che colpisce il 15% della popolazione adulta. Questa realtà emerge da uno studio condotto dal gruppo Sella insieme all’Università Cattolica, che ha mappato le dinamiche di abuso finanziario nascosto dietro relazioni intime o familiari. I dati indicano che la vulnerabilità non è casuale: chi è disoccupato affronta un rischio del 24%, mentre la fascia d’età tra i 35 e i 44 anni registra una percentuale del 22%., con le sue specificità sociali ed economiche, riflette queste tendenze nazionali, dove le tradizioni familiari possono talvolta mascherare lo sfruttamento delle risorse personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 7,7 milioni di vittime: la violenza economica in Italia

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