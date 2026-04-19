Allerta meteo sul Lago di Como | temporali e grandine in una fase di forte instabilità

L’allerta meteo rimane attiva sul Lago di Como anche per lunedì 20 aprile, dopo una domenica caratterizzata da temporali e grandinate che hanno causato fenomeni intensi. La giornata di ieri ha visto condizioni di forte instabilità atmosferica, con pioggia e raffiche di vento significative. LaProtezione Civile ha emesso avvisi di allerta per tutta la zona, mentre le autorità monitorano la situazione.

Prosegue anche per la giornata di domani, lunedì 20 aprile, l’allerta meteo sul Lago di Como, dopo una domenica 19 aprile segnata da forti contrasti e fenomeni localmente intensi.Nel corso della giornata si sono alternati sole, nuvole e rovesci improvvisi, con episodi anche violenti. In.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Temporali sul Lago di Como: scatta l’allerta gialla, rischio fenomeni anche intensi Temporali improvvisi, vento e grandine: torna l'allerta meteoLa protezione civile della Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Temporali sul Lago di Como: scatta l’allerta gialla, rischio fenomeni anche intensi; Milano, addio grigio: le previsioni per mercoledì 15 aprile e la sorpresa nel weekend; Como, cambia lo scenario: tregua e poi rischio temporale, orari e previsioni; Anche nel Lecchese è allerta meteo per temporali. Temporali sul Lago di Como: scatta l’allerta gialla, rischio fenomeni anche intensiScatta l’allerta meteo per temporali anche sul Lago di Como e nel Comasco. La Protezione civile ha infatti emesso un’allerta gialla per la giornata di oggi domenica 19 aprile, a causa dell’arrivo di ... quicomo.it SEI DI COMO SE..È mai esistito il mostro del Lago di Como. il Lariosauro Se ci riferiamo ai resti fossili trovati a Perledo nella prima metà dell'800 e appartenuti a un rettile acquatico della famiglia dei notosauri, probabilmente la risposta è sì. Ma non sono cert facebook