Frosinone e Cassino controlli Polfer | due denunciati per violazione del foglio di via
Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Frosinone e Cassino hanno identificato e denunciato due uomini per aver violato il foglio di via. Una persona, un cittadino straniero di 25 anni, e l’altro, un italiano di circa 60 anni, sono stati trovati nelle stazioni ferroviarie senza documenti validi. I controlli sono stati effettuati per garantire la sicurezza nelle aree pubbliche e prevenire comportamenti sospetti. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni per rafforzare la presenza sul territorio.
Entrambi sono risultati inadempienti al foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione personale di natura amministrativa emessa dal Questore. Il provvedimento impone a soggetti ritenuti socialmente pericolosi di lasciare un determinato comune e di non farvi ritorno per un periodo stabilito. I due uomini, sorpresi durante le attività di controllo nelle aree ferroviarie, sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per la violazione della misura. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Isola del Liri, chiuso un bar per spaccio. Trovato anche un lavoratore a nero 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Controlli della Polizia a Frosinone: due denunciati e una segnalazione per drogaNell’ambito dei controlli di routine, la Polizia di Frosinone ha identificato due persone denunciate per violazioni di provvedimenti amministrativi e una segnalazione riguardante sostanze stupefacenti.
Argomenti discussi: La Polizia di Stato esegue un controllo straordinario del territorio a Cassino.; Cassino blindata: controlli straordinari della Polizia, decine di veicoli e persone fermate; Cassino, Segnalazioni per droga e controlli in strada: il punto; Cassino - Operazione Interforze: controlli a tappeto in centro e periferia.
Cassino – Controlli straordinari dei Carabinieri, ispezioni e verifiche igienico-sanitarie nel cuore della movidaNel serata di ieri 20 febbraio, e fino a tarda notte, il territorio del Comune di Cassino è stato interessato da un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando ... ilpuntoamezzogiorno.it
Controlli al centro e sulle arterie principali: identificate 100 personeLa Polizia di Stato nella mattinata di ieri ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Cassino, disposto dal Questore di Frosinone. Sono scesi in strada gli opera ... ciociariaoggi.it
I paradossi e l’incrocio di destini politici di Frosinone e Cassino - facebook.com facebook