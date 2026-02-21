Frosinone e Cassino controlli Polfer | due denunciati per violazione del foglio di via

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Frosinone e Cassino hanno identificato e denunciato due uomini per aver violato il foglio di via. Una persona, un cittadino straniero di 25 anni, e l’altro, un italiano di circa 60 anni, sono stati trovati nelle stazioni ferroviarie senza documenti validi. I controlli sono stati effettuati per garantire la sicurezza nelle aree pubbliche e prevenire comportamenti sospetti. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni per rafforzare la presenza sul territorio.

Entrambi sono risultati inadempienti al foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione personale di natura amministrativa emessa dal Questore. Il provvedimento impone a soggetti ritenuti socialmente pericolosi di lasciare un determinato comune e di non farvi ritorno per un periodo stabilito. I due uomini, sorpresi durante le attività di controllo nelle aree ferroviarie, sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per la violazione della misura. FrosinoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Isola del Liri, chiuso un bar per spaccio. Trovato anche un lavoratore a nero 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Controlli della Polizia a Frosinone: due denunciati e una segnalazione per drogaNell’ambito dei controlli di routine, la Polizia di Frosinone ha identificato due persone denunciate per violazioni di provvedimenti amministrativi e una segnalazione riguardante sostanze stupefacenti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.