Un uomo di 25 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato fuori da una scuola elementare nel centro cittadino. Gli agenti, intervenuti sul posto, lo hanno sottoposto a controllo e hanno constatato che aveva violato un foglio di via. Durante l’intervento, l’uomo ha opposto resistenza nei confronti degli agenti.

L’INTERVENTO. Segnalato all’esterno di una scuola elementare del centro cittadino, è stato controllato dagli agenti. L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino, quando la sala operativa della questura ha ricevuto una segnalazione per la presenza sospetta di un uomo nel retro di una scuola primaria del centro cittadino. Le pattuglie della squadra volante si sono subito recate sul posto, individuando l’uomo. Il 26enne si trovava infatti nell’area antistante alcuni garage. Alla vista degli agenti ha reagito in modo aggressivo, opponendo resistenza al controllo e tentando di colpirli, senza però riuscire nell’intento. pinza, ritenuti oggetti atti ad offendere e quindi sequestrati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Resistenza alla polizia e violazione del foglio di via: denunciato 25enne

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