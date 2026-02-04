Vini d’Abruzzo in crescita | ecco i vitigni e i produttori che stanno rinnovando il territorio

A Francavilla al Mare si è conclusa una serata importante per il mondo del vino in Italia. Sotto un cielo grigio, tra luci invernali, i produttori abruzzesi hanno presentato i loro vitigni e le novità che stanno portando avanti nel territorio. L’evento ha mostrato come i vignaioli locali si impegnino per rinnovare e valorizzare i loro vini, cercando di conquistare un pubblico sempre più attento e appassionato.

A Francavilla al Mare, sotto un cielo plumbeo che si apriva in brevi varchi di luce invernale, si è chiusa una delle serate più significative per il futuro del vino italiano. Alle 20:30, nell’atrio affrescato dell’Hotel Villa Maria, dove l’odore di cera d’api e vino vecchio si mescolava a quello delle rose appena tagliate, è stato presentato il nuovo capitolo della Guida Vitae 2026. Una raccolta che non si limita a elencare etichette, ma racconta una trasformazione: 76 aziende abruzzesi valutate, 45 vini che superano i 90 punti su 100, e tra questi, 15 inseriti tra le migliori 100 d’Italia. Il colpo di scena? Il Trebbiano d’Abruzzo 2021 dell’Azienda Agricola Valentini, con 98,5100, è stato dichiarato il miglior vino d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vini d’Abruzzo in crescita: ecco i vitigni e i produttori che stanno rinnovando il territorio Approfondimenti su Vini Abruzzo Agrisolaris rilancia il Sannio: nasce la filiera integrata che dà valore ai produttori e competitività al territorio Dieci produttori di vino naturale all’Osteria Ratafià per “Vini Foresti” L’Osteria Ratafià si prepara ad accogliere dieci produttori di vino naturale provenienti da diverse regioni, tutti uniti dalla passione per l’artigianalità e la purezza del loro lavoro. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vini Abruzzo Argomenti discussi: Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo apre gara per la promozione in Italia, Germania e Francia; Gran Galà Ais, 14 vini abruzzesi tra i 100 migliori italiani della Guida Vitae 2026; Guida Vitae 2026: il meglio della produzione vitivinicola abruzzese; VINI ABRUZZO: SOSPIRI, IN GUIDA VITAE 2026 GRANDE RICONOSCIMENTO ALLE NOSTRE ECCELLENZE. VINI ABRUZZO: SOSPIRI, IN GUIDA VITAE 2026 GRANDE RICONOSCIMENTO ALLE NOSTRE ECCELLENZEPESCARA – Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri è intervenuto al Gran Galà del Vino d’Abruzzo, organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier Abruzzo (AIS) e dedicato alle migliori e ... abruzzoweb.it La Guida Vitae 2026 celebra le migliori etichette d’Abruzzo, la presentazione ufficiale a FrancavillaL’edizione 2026 vede la presenza di 76 aziende abruzzesi, con un incremento di 8 nuove realtà rispetto allo scorso anno, e assegna il riconoscimento di Eccellente Qualità a 45 vini, provenienti da t ... chietitoday.it Tra i migliori vini d’Italia l’ premia due dei nostri vini più rappresentativi con il massimo riconoscimento dei : - Cocca di Casa Montepulciano d’Abruzzo con 93/100 - La Canaglia Pecorino d’Abruzzo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.