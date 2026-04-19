Vincolo paesaggistico e incertezze Compravendite sbloccate | Chiarimento fondamentale

Il Governo ha fornito un chiarimento importante riguardo al vincolo paesaggistico e alle incertezze legate alle compravendite nell’area dell’Amiata Grossetana. La risposta è arrivata in seguito a un’interrogazione parlamentare presentata da un deputato, e rappresenta un passo significativo per i proprietari della zona, che da tempo attendevano indicazioni certe sulla possibilità di vendere e acquistare immobili soggetti a vincoli paesaggistici.

AMIATA La risposta del Governo all’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Marco Simiani apre uno spiraglio atteso da anni per centinaia di proprietari dell’Amiata Grossetana. Al centro della questione, la possibilità di sanare irregolarità paesaggistiche legate a immobili costruiti con regolare titolo edilizio ma privi, all’epoca, dell’autorizzazione della Soprintendenza. Il nodo affonda le radici nel vincolo paesaggistico introdotto nel 1958, che interessa una vasta porzione di territorio, dalla vetta del monte fino alla strada provinciale che attraversa i centri abitati. Per lungo tempo, soprattutto fino agli anni ’80, la normativa non è stata interpretata in modo univoco: molti cittadini hanno costruito le proprie abitazioni con permessi rilasciati dai Comuni, senza però richiedere anche il via libera paesaggistico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vincolo paesaggistico e incertezze. Compravendite sbloccate: "Chiarimento fondamentale" Notizie correlate Docente di ruolo sul sostegno: vincolo triennale e vincolo quinquennale per la mobilità docenti 2026Nel question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, è stata... Piano Paesaggistico, Sorrentino: “L’introduzione di nuovi vincoli blocca il PUC”Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune si prepara a presentare osservazioni formali alla Regione Campania in merito alla proposta preliminare di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vincolo paesaggistico e incertezze. Compravendite sbloccate: Chiarimento fondamentale; Vincolo paesaggistico e SCIA: quando il titolo edilizio non è sufficiente; Case sull’Amiata in un limbo edilizio, arriva la svolta: Si possono sanare le difformità paesaggistiche; San Leonardo, il GrIG chiede lo stop alla centrale agrivoltaica. Vincolo paesaggistico e incertezze. Compravendite sbloccate: Chiarimento fondamentaleLa risposta del Governo all’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Marco Simiani apre uno spiraglio atteso da anni per centinaia di proprietari dell’Amiata Grossetana. Al centro della q ... lanazione.it Riceci, non c’è il vincolo paesaggistico. «Aurora ne ostacola l’approvazione». Borrelli (Avs) annuncia un esposto alla procura«Il progetto della discarica a Riceci, già duramente contestato da cittadini e amministrazioni locali, torna nell’incertezza - afferma il deputato Francesco Emilio Borrelli -. Dopo la bocciatura da ... corriereadriatico.it IrpiniaTv. . "" Un vincolo paesaggistico per l'area dell'Abbazia del Goleto. Il Comune decreta la richiesta al Mic. di Elisa Forte #itv - facebook.com facebook Quando un soppalco interno può essere sanato La presenza del vincolo paesaggistico basta a escludere il condono Il Consiglio di Stato chiarisce che nel terzo condono servono verifiche concrete su natura dell’intervento e incidenza paesaggistica. lavor x.com