Docente di ruolo sul sostegno | vincolo triennale e vincolo quinquennale per la mobilità docenti 2026

Durante il question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, si è parlato della mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. In particolare, è stata discussa la questione relativa al vincolo triennale e quinquennale per i docenti di ruolo sul sostegno.

Nel question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, è stata affrontata una questione relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Mobilità docenti 2026 in deroga al vincolo triennale: attenzione a vincoli per la compilazione della domandaNel question time del 12 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, si è... Mobilità per docente con vincolo triennale: quando vale la deroga per figlio minorePer usufruire della deroga al vincolo triennale, nel caso di figlio minore, il docente, per partecipare alla mobilità, deve rispettare le condizioni... Approfondimenti e contenuti su Docente di ruolo sul sostegno vincolo... Temi più discussi: Mobilità: docenti titolari sul sostegno, ecco quali movimenti possono chiedere per il 2026/27; Perché quest’anno i soldi della Carta del Docente sono meno e in ritardo; Abusiva reiterazione contratti a termine oltre i 36 mesi: il caso del docente di religione precario per 20 anni; Vincolo triennale mobilità docenti: cosa dice la normativa?. Mobilità 2026/2027: La valutazione del servizio non di ruoloCon l’avvicinarsi delle operazioni di mobilità docenti 2026/2027, molti insegnanti si interrogano sui criteri utilizzati per la valutazione dei servizi ai fini del punteggio. Non si tratta solo del se ... tecnicadellascuola.it Rientro al precedente ruolo per il docente che aveva ottenuto il passaggio di ruolo. Chiarimenti.Il docente X che nella mobilità 2025/2026 aveva ottenuto il passaggio di ruolo all’interno della sua provincia di titolarità, ci chiede: Posso rientrare nel mio precedente ruolo? Al mio sindacato han ... tecnicadellascuola.it “Sono stato diffamato via social (Facebook) il pomeriggio di un primo giorno di scuola del 2022, da una genitrice insoddisfatta“, scrive un docente. In altri, la violenza digitale si affianca a quella fisica. - facebook.com facebook