SEMEDAMORE il romanzo di Maurizio Rivera | memoria radici e un amore che attraversa tre generazioni

Un titolo scritto tutto attaccato, come una dichiarazione. “SEMEDAMORE” è il romanzo di Maurizio Rivera, pubblicato a giugno da Armando Curcio Editore, e nasce da un’idea precisa: raccontare come un gesto, una presenza, una scelta d’amore possano diventare un seme capace di resistere al tempo e di arrivare lontano, fino a toccare le generazioni successive. Nel podcast Lo Scaffale, Rivera racconta che il titolo non è sempre stato questo. Nella bozza originaria il libro si chiamava “Il seme di Esther e la principessa Uzbeka”, ma il riferimento rischiava di far pensare a una storia per bambini, lontana dal tono reale del romanzo. Poi l’intuizione improvvisa: un’unica parola, “SEMEDAMORE”, che racchiude l’essenza del racconto e la sua traiettoria emotiva. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

