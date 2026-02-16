vertigine il nuovo romanzo di nicola ruganti tra memoria e militanza

Un romanzo politico e civile: in Vertigine Nicola Ruganti racconta identità, memoria e disincanto di un Paese sospeso tra caduta e riscatto. Vertigine, il nuovo romanzo di Nicola Ruganti, arriva in libreria il 16 febbraio 2026 per Bordeaux Edizioni. Un’opera intensa, attraversata da politica, memoria e formazione sentimentale, che indaga le crepe di un Paese ancora incapace di fare i conti con il proprio passato. Con una prefazione di Marco Damilano, una postfazione di Luigi Cancrini e la copertina illustrata da Andrea Bruno, il libro si presenta come un romanzo civile nel senso più profondo del termine. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

