La mosaicista Bravura chiude | È stata una bella esperienza Ho nuovi progetti

La mosaicista ravennate Dusciana Bravura ha annunciato che il suo spazio in via Mentana chiuderà a fine aprile. Dopo anni di lavoro, Bravura dice di aver vissuto una bella esperienza e si prepara a nuovi progetti. La decisione sorprende alcuni clienti, ma lei spiega che è arrivato il momento di cambiare strada. La sua bottega, punto di riferimento per gli appassionati di mosaico, resterà aperta ancora qualche mese.

Ravenna, 31 gennaio 2026 – Lo spazio aperto dalla mosaicista ravennate Dusciana Bravura in via Mentana chiuderà a fine aprile. "È stata una bella esperienza – spiega l’artista – che ho deciso di concludere non perché ci siano particolari difficoltà, anzi ho sempre lavorato e la strada mi piace. Semplicemente in questo momento ho deciso di dedicarmi ad altri progetti, ho fatto delle scelte ". Bravura ha infatti ha un altro negozio a Venezia dove vende i suoi lavori, mentre a Ravenna ha il suo laboratorio di mosaico in via Cerchio, a cui si può accedere per appuntamento, e un atelier in via Mazzini dove realizza le sue opere di dimensioni più grandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

